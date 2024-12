Grande affluenza alle giornate dell’orientamento della Veneziano-Novelli

Il preside Monastra: “Un clima di festa espressione della coesione della comunità scolastica”. LE FOTO

MONREALE, 18 dicembre – Si sono concluse, alla Veneziano-Novelli, con una numerosissima affluenza, le giornate dedicate all'orientamento in ingresso.

Nelle giornate di lunedì e di ieri, rispettivamente per le medie e per la primaria e l'infanzia, la cittadella scolastica ha aperto le proprie "vie dell'apprendimento", offrendo alle famiglie dei futuri alunni la possibilità di percorre il tracciato curriculare che fonda l'offerta formativa della scuola. Orientati da una vera e propria segnaletica, genitori e bambini hanno esplorato i tanti percorsi didattici proposti. Tante "strade", tante opportunità, tanti laboratori ed esperienze formative.

Laboratori multilinguistici, narrativi, teatrali, informatici, scientifici, artistici, musicali. Attività rappresentative di un curriculum verticale che, modulato nei vari ordini scolastici, rappresenta il dna didattico dell'istituto.

Quest'anno, in particolare, le metodologie e gli strumenti tradizionali ed analogici sono stati affiancati da strategie e apparecchiature innovative.

La visita fisica degli spazi scolastici è stata arricchita con un "tour virtuale", realizzato dagli alunni stessi con una strumentazione tecnologica per la realtà virtuale, e proposto ai fruitori attraverso l'utilizzo di un visore.

L'osservazione degli elementi scientifici è stata potenziata dall'impiego di microscopi digitali e l'educazione ambientale proposta con l'ausilio di serre idroponiche.

L'approccio tradizionale dell'insegnamento della matematica è stato sostenuto dalla metodologia del coding e del making 3D che connotano i percorsi formativi Stem.

Anche le attività di lettura, scrittura e narrazione sono state sviluppate con l'utilizzo di strumenti digitali e apparecchiature per la realizzazione della web tv e prodotti didattici on line.

Tradizione e innovazione, analogico e digitale, per contemperare i fondamenti disciplinari con le nuove ed ineludibili sfide della realtà moderna.

Molto soddisfatto per il successo delle iniziative il dirigente scolastico, Marco Monastra, che sottolinea come il clima di festa creatosi sia l'espressione della coesione dell'intera comunità scolastica, della collaborazione tra insegnanti, della disponibilità di tutto il personale e dello straordinario entusiasmo degli alunni.