Scuola Morvillo, al via gli Open Week 2025

L’istituto si apre al territorio per far conoscere la propria offerta formativa

MONREALE, 7 gennaio – A partire dalle 8 del 21 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio sarà possibile iscrivere a scuola i bambini e i ragazzi che, nell’anno scolastico 2025-26, dovranno frequentare le classi prime di scuola primaria e secondaria.

Per una scelta consapevole anche quest’anno la scuola Morvillo propone il suo Open Week, aprendo le porte al territorio, socializzando la propria offerta formativa, facendo conoscere i docenti, i locali e le strutture di cui l’istituto dispone.

Per tutto il periodo che va dal 13 al 17 gennaio la scuola offre diversi momenti di confronto, distinti per ordine di scuola.

Ecco il calendario completo:

SCUOLA DELL’INFANZIA

• Da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, tutti i giorni, dalle 10:30 alle 12:00, possibilità di visitare i locali di Via Biagio Giordano e del plesso Indemburgo;

• Martedì 14 gennaio, alle ore 10:00, la Dirigente incontrerà i genitori nel salone della scuola.

SCUOLA PRIMARIA

• Martedì 14 gennaio, alle ore 16:00, i genitori potranno conoscere i futuri docenti di prima, avere informazioni sull’offerta didattica e organizzativa della scuola e visitare i locali mentre i piccoli futuri alunni saranno coinvolti in laboratori didattici ed espressivi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Lunedì 13 gennaio alle ore 16:00 futuri alunni e genitori saranno accolti dalla Dirigente e dal corpo docente nel salone della scuola per un’informativa generale prima della visita dei due plessi che accolgono i 4 corsi di scuola secondaria.

“Questi incontri” - fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – “offriranno anche strumenti idonei per operare sulla piattaforma UNICA per le iscrizioni online in modo tale che, oltre a condividere le scelte didattiche e metodologiche sarà nostra premure fornire il supporto tecnico necessario per affrontare le pratiche burocratiche”.

“Per tutta la durata delle iscrizioni” - prosegue la dirigente – “io personalmente, lo staff di dirigenza, insegnanti e referenti saremo pronti ad accogliere i genitori che necessitano di ulteriori delucidazioni mentre il personale amministrativo sarà a disposizione dell'utenza per svolgere le procedure burocratiche e supportare le famiglie nella fase tecnica di inserimento dati, sia di mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 (anche telefonicamente), che nel pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30.”