Il “sogno di una notte di mezza estate” per gli studenti della Veneziano-Novelli

Si è tenuto ieri al teatro Golden di Palermo

PALERMO, 15 gennaio – Uno spettacolo teatrale interamente in lingua inglese tra gli appuntamenti dell'agenda didattica del Veneziano- Novelli. Tutte le classi terze delle medie hanno partecipato, ieri, al Teatro Golden, al musical "A Midsummer night's dream".

Messo in scena dalla compagnia teatrale Palkettostage, lo spettacolo, conosciuto in Italia anche come “Sogno di una notte di mezza estate”, con un cast di attori madrelingua inglese, ha proposto una reinterpretazione dell'originale commedia di Shakespeare, adattata ad un'utenza di studenti adolescenti di lingua inglese. Il teatro era gremito di studenti della provincia di Palermo, provenienti prevalentemente da scuole superiori.

Gli alunni dell'istituto monrealese sono stati preparati dalle docenti di lingua inglese attraverso attività di role play dell'opera teatrale oltre che di lettura e comprensione del copione. Al termine gli studenti hanno avuto modo di interagire con gli attori in un'atmosfera di condivisione e attenzione.