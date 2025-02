Scuola Veneziano-Novelli, al via la prima edizione del "Tg degli screenagers": piccoli giornalisti tv crescono

I ragazzi hanno costituito una mini-redazione e realizzato un telegiornale online

MONREALE, 12 febbraio – Parte la prima edizione del "Tg degli screenagers", il telegiornale on line della "Veneziano-Novelli".

Il prodotto, realizzato nell'ambito di un modulo formativo pilota sul Video making e la Web Tv, si inquadra in un progetto educativo interdisciplinare che, attraverso l'applicazione dei nuovi "media" alla didattica, intende promuovere apprendimenti creativi e significativi.

Utilizzando linguaggi e canali comunicativi multimediali e dispositivi digitali, infatti, gli studenti hanno vissuto l'esperienza di diventare attori del percorso formativo, in un clima di interazione e cooperazione. Guidati dai docenti in gruppi redazionali, hanno effettuato ricerche sul tema scelto ed elaborato testi informativi registrati attraverso apparecchiature moderne che fanno parte della nuova dotazione tecnologico-informatica dell'istituto.

La prima puntata, focalizzata su Monreale e la sua storia, contiene un servizio girato all'interno del Complesso monumentale Guglielmo II e del museo multimediale "La fabbrica di Guglielmo" e un'intervista al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e all'assessore ai Beni culturali Fabrizio Lo Verso. È possibile vedere questa prima edizione sul sito della scuola.

Soddisfatto di questa prima esperienza il preside Marco Monastra, che sottolinea l'importanza di investire nell'introduzione dei mezzi multimediali, strumenti di rinnovamento dell'insegnamento oltre che di integrazione sociale.