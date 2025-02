Lo “spettro delle mie brame” degli studenti della Morvillo a “Esperienza inSegna 2025”

La manifestazione si tiene presso il Polididattico di UniPa

PALERMO, 13 febbraio – Anche quest’anno gli alunni della scuola Morvillo sono stati protagonisti della manifestazione scientifica “Esperienza inSegna 2025”, che si tiene presso il Polididattico di UniPa.

In particolare le classi terze hanno presentato un progetto dal titolo “Spettro, spettro delle mie brame”, ideato in collaborazione con l’INAF, per illustrare la natura ondulatoria e corpuscolare della luce.

Gli alunni hanno realizzato uno spettrografo per osservare come la luce viene scomposta nelle sue varie componenti, utilizzando semplicemente una scatola e un DVD come reticolo di diffrazione. Attraverso uno spettrometro, realizzato con una webcam collegata al PC, hanno registrato, invece, la luce diffratta di diverse sorgenti luminose e confrontato gli spettri misurando le loro lunghezze d’onda. Per mostrare la natura corpuscolare della luce hanno presentato alcuni esperimenti sul fenomeno della rifrazione, come la matita spezzata, le frecce che cambiano direzione, la moneta che compare. I visitatori hanno potuto, inoltre, allenare la memoria con il gioco “Memo”. Gli alunni saranno presenti all’UniPa anche domani.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai ragazzi e dai docenti dell’istituto - ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico della scuola Morvillo - sono queste le esperienze che come dirigente prediligo per i nostri studenti perché li fanno sentire sempre più protagonisti della loro crescita didattica ed educativa”.