Grande successo per gli alunni della Scuola Margherita di Navarra al premio letterario nazionale in dialetto o lingua locale

MONREALE, 8 aprile – Menzione d'onore per il componimento "Chista è' la storia d'un picciutteddu" della classe 4ª della scuola primaria di Pioppo.

Per la musica primo premio per il brano "Tra mari e stiddi" cantato da Giada Di Maria della classe 2ª B della scuola secondaria di primo grado di Pioppo.

Grande orgoglio per la comunità scolastica di Monreale: gli alunni della Scuola Margherita di Navarra si sono aggiudicati il prestigioso premio letterario nazionale in dialetto o lingua locale, promosso da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e ALI (Autonomie Locali per l’Italia), in collaborazione con E.I.P. Italia Associazione scuola Strumento di Pace.

Questo importante riconoscimento – ha dichiarato la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi – premia l'impegno e la creatività degli studenti nell'esplorazione e nella valorizzazione del patrimonio linguistico locale. I risultati dell’edizione 2024/25 testimoniano l'eccellenza del lavoro svolto dalla scuola e la sensibilità dei nostri giovani verso le proprie radici culturali”.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma domani, presso il Museo delle Civiltà dalle ore 10 alle 13 circa. “Questo successo – ha concluso la dirigente Roccamatisi che ricopre anche il ruolo di assessore – rappresenta una significativa affermazione oltre che per la Scuola Margherita di Navarra anche per l'intera comunità di Monreale, sottolineando l'importanza della conservazione e della promozione delle lingue locali tra le nuove generazioni”.