Scuola Veneziano-Novelli, conseguite le certificazioni informatiche

Disco verde di alfabetizzazione informatica per oltre 55 studenti

MONREALE, 26 maggio – Conseguite le certificazioni informatiche per la cittadinanza digitale Certiport IC3 alla Veneziano- Novelli per gli studenti che frequentano l'indirizzo informatico delle medie.

Si è concluso, infatti, con gli esami di certificazione presso l'istituto scolastico di Monreale, riconosciuto Test Center IC3, il percorso formativo di l'alfabetizzazione informatica che arricchisce ed integra il curriculum ministeriale, promuovendo l'implementazione della cultura digitale e lo sviluppo del pensiero computazionale.

Quest'anno, oltre 55 certificazioni di vario livello e 19 Open Badge finali per questi studenti, coordinati dal docente referente e certificatore d'istituto Giovanni La Scala.

In un contesto pedagogico in cui la digitalizzazione sta trasformando anche il mondo dell'istruzione, le certificazioni IC3, validate da istituzioni pubbliche e private come credito formativo, e allineate agli standard delle competenze digitali dell'Unione Europea, rappresentano un'opportunità formativa per gli alunni della scuola monrealese.

"In un mondo sempre più digitale, la certificazione Certiport, con il suo approccio strutturato e riconosciuto a livello globale, si conferma come un riferimento essenziale per la costruzione di una cittadinanza digitale" dichiara il preside della scuola, Marco Monastra, soddisfatto dei traguardi educativi raggiunti.