Monreale, consegnati i locali della Badiella

Numerosi gli interventi effettuati

MONREALE, 27 agosto – Sono stati ultimati oggi i lavori di adeguamento del plesso “Badiella” che attualmente ospita la scuola materna dell’istituto comprensivo Guglielmo II. Per rendere fruibile la struttura e garantire un rientro a scuola in sicurezza sono stati effettuati dei lavori di risistemazione dei servizi igienici, sostituzione di vetrate, sistemazione dell’impianto citofonico ed altri lavori di edilizia leggera.

A darne notizia il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore all’edilizia scolastica e Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto che si sono mostrati soddisfatti per i lavori eseguiti. “Abbiamo rivolto grande attenzione alla scuola –hanno dichiarato – soprattutto in questo momento particolarmente dedicato. Il nostro obiettivo è di consentire a tutta la popolazione scolastica di cominciare l’anno in sicurezza e serenità. Un ringraziamento particolare va ai nostri tecnici che stanno lavorando con grande impegno per soddisfare tutte le esigenze necessarie all’adeguamento anti Covid-19”.