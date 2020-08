Scuole: procedono lavori di adeguamento per l’emergenza Covid-19

Il Comune impegnato a pieno ritmo con una squadra di tecnici

MONREALE, 29 agosto – Continuano I lavori di adeguamento delle strutture scolastiche monrealesi per potere affrontare l’emergenza covid-19 in vista della riapertura dell’anno scolastico.

Così come fa sapere il Comune è in azione una squadra di tecnici comunali che sta lavorando con grande impegno e celerità per portare avanti le procedure di sistemazione delle varie strutture scolastiche del territorio che consentiranno, di rispettare i tempi per la consegna a settembre dei locali per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Sono già a buon punto i lavori della scuola Pietro Novelli, dove si stanno eseguendo interventi di edilizia leggera e di riorganizzazione degli spazi interni. Nello stesso edificio di via Archimede sono stati effettuati anche gli interventi per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura. A monitorare la situazione sono impegnati direttamente il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore all’edilizia scolastica Rosanna Giannetto, che già nei mesi scorsi avevano organizzato un incontro con i rappresentanti e dirigenti delle scuole di Monreale al fine di creare una sinergia che possa servire ad iniziare l’anno scolastico in sicurezza.