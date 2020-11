Scuola Veneziano, da domani addio alle turnazioni

Grazie ai nuovi banchi da domani le lezioni riprenderanno anche per le classi di secondaria senza turnazioni

MONREALE, 23 novembre – Le lezioni in presenza per l’istituto scolastico Veneziano-Novelli riprenderanno domani martedì 24 novembre nei due plessi dell’istituto senza turnazioni e secondo l’orario scolastico già in uso.

La sistemazione dei nuovi banchi e la conseguente definizione del nuovo layout delle aule, avvenute oggi, consentiranno dunque, a partire da domani, il rientro di tutte le classi di secondaria senza più turnazioni e secondo l’orario già in vigore.

Solo per domani l'ingresso delle suddette classi è previsto alla seconda ora, con ingresso scaglionato in due fasce orarie, in particolare alle 9 per le classi del primo piano e alle 9.10 per quelle poste al piano terra dell'edificio scolastico.

Grazie al lavoro svolto in giornata in relazione alle operazioni di montaggio e sistemazione dei nuovi banchi e alle conseguenti operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, da domani sarà dunque possibile il rientro in sicurezza di tutte le classi.