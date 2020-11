Scuola Veneziano-Novelli, domani nuova consegna di banchi monoposto

Lezioni a distanza per le classi dei plessi Veneziano e Novelli. Il plesso del Collegio di Maria sarà invece regolarmente aperto

MONREALE, 26 novembre – Le lezioni in presenza per l’istituto scolastico Veneziano-Novelli saranno sospese domani venerdì 27 novembre nei plessi Veneziano e Novelli dell’istituto per consentire la sistemazione del secondo blocco di banchi monoposto che proprio domani saranno consegnati alla scuola dalla ditta incaricata dal ministero.

Le operazioni di sistemazione dei nuovi banchi e la conseguente sanificazione degli ambienti renderanno impossibile lo svolgimento in presenza delle lezioni che saranno garantite a distanza secondo quanto stabilito dal piano di didattica digitale integrata già approvato dalla scuola. Il plesso del Collegio di Maria, invece, resterà regolarmente aperto.

Gli uffici di segreteria e presidenza saranno regolarmente aperti, mentre le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 30 novembre.