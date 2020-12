''Un ciclamino per Natale'', donazione di piantine alla scuola di Aquino

Alla manifestazione ha contribuito l’associazione Con Vivi l’Autismo. LE FOTO

MONREALE, 16 dicembre – Si è svolto ieri al plesso Leto Borsellino di Aquino, appartenente alla scuola Guglielmo II di Monreale, l’evento "Un ciclamino per Natale".

L’iniziativa promossa inizialmente dalla preside reggente Beatrice Moneti è stata accolta con entusiasmo dalla nuova dirigente, Iolanda Nappi che ne ha curato l’organizzazione e la realizzazione insieme ai suoi collaboratori Giovanni Ignoffo, Dorotea Inzinsola, la vicepreside Liliana La Rocca e tutti i docenti e personale Ata.

L'evento, a cui ha partecipato l’intera comunità scolastica, ha previsto la piantumazione di ciclamini nelle aiuole della scuola. L’associazione ConVivi l’autismo ha voluto contribuire alla manifestazione donando alla scuola alcune piante di Erica. Hanno preso parte alla evento l’assessore alla Pubblica istruzione Rosanna Giannetto e il consigliere comunale Santina Alduina, vicepresidente dell’associazione Con Vivi l’autismo. Per motivi di sicurezza legati all’attuale emergenza epimediologica, l’evento è stato seguito via streaming dalle classi del plesso e dai rappresentanti dei genitori. Soltanto u piccolo gruppo di alunni ha presenziato fisicamente. La presidente dell'associazione Chiamone Loredana Con Vivi l'autismo, collegata on line attraverso la piattaforma Google Meet ha dato il benvenuto alla nuova dirigente ed ha ringraziato per l'accoglienza, con l' auspicio che i progetti dell'associazione "L' orto di nonno Antonio" coordinato dal signor Fileccia e il tempo d' estate “Integrazione junior” possano avere seguito anche sotto la nuova dirigenza.

“Una giornata simbolica – ha detto la dirigente scolastica Iolanda Nappi – in quanto si veste di due significati importanti. Il senso di comunità da cui si sviluppa, il rispetto, il supporto e la vicinanza verso l'altro che deve essere lo specchio di noi stessi; tanto più in questo periodo storico in cui abbiamo la necessità di aiutarci a vicenda. Il senso di rinascita che la piantumazione dei ciclamini e delle eriche simboleggia – ha proseguito – il tutto a testimonianza che solo piantando radici nel proprio territorio si ha la possibilità, sempre, di crescere in modo sano e consapevole. Ancor più rinascita verso la quasi dimenticata "normalità" a cui speriamo di ritornare presto. Un ringraziamento all'associazione Con Vivi l'autismo per l'opportunità dataci, all'amministrazione che sensibilmente ha colto il nostro invito, ai miei collaboratori, ai miei docenti, ai genitori che ci hanno supportato tanto ma soprattutto ai nostri splendidi bambini, "veri colori" della nostra scuola.

“In questo periodo particolarmente difficile – sono state le parole dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto – questa donazione ha un grande valore simbolico. Le piante donate rappresentano un messaggio di speranza per i nostri ragazzi, genitori e per l’intera comunità scolastica”.