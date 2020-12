Scuola Novelli, consegnati nuovi arredi

La fornitura riguarda 496 sedie per il plesso Novelli

MONREALE, 19 dicembre – Ieri mattina sono state consegnate per il plesso di scuola primaria “Pietro Novelli” dell’istituto comprensivo Veneziano-Novelli ben 496 sedie di nuova generazione.

La fornitura era attesa dalla scuola in seguito alle operazioni di distribuzione da parte della ditta incaricata dal ministero e facente parte del piano di rinnovamento degli arredi scolastici pianificato dalla scuola negli scorsi mesi.

Il lavoro di sistemazione dei nuovi arredi è stato condotto ed organizzato dai collaboratori scolastici del plesso che hanno effettuato in tempi rapidi tutte le operazioni necessarie, compresa la sanificazione, all’interno delle aule.

A breve verranno consegnate all’istituto scolastico anche le nuove sedie per il plesso di scuola secondaria sempre all’interno della fornitura generale richiesta al ministero. Attraverso l’arrivo delle nuove sedute è stato così possibile completare, all’interno del plesso Novelli, il layout delle aule che risulta completamente rinnovato e molto accogliente.



“Vorrei ringraziare i nostri collaboratori scolastici - ha dichiarato il dirigente scolastico, Beatrice Moneti - che si sono sempre adoperati per il miglioramento dell'assetto logistico della scuola. Le aule sono adesso complete e pronte per i nostri alunni in un nuovo assetto davvero bello e confortevole”.