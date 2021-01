Scuola Veneziano, arrivano cinque nuove Lim: le regalano Dajana Roncione e Thom Yorke

Può essere considerato il regalo di nozze della celebre coppia alla scuola dove l’attrice monrealese ha studiato da ragazzina

MONREALE, 18 gennaio - Un inaspettato quanto gradito dono arriva alla scuola media “Veneziano” a beneficio dei suoi studenti. Si tratta di cinque nuove lavagne interattive multimediali, anche conosciute con l’acronimo LIM.

Al rientro a scuola, dopo le lezioni a distanza, pertanto, gli alunni dell’Istituto troveranno le apparecchiature già installate nelle aule e collegate alla rete wi-fi della scuola.

La scuola media, vittima, qualche anno fa, di alcuni furti durante i quali erano stati sottratti dei proiettori per le LIM e i computer portatili collegati ad esse, ha dovuto sopperire alla mancanza di questi, ormai, indispensabili strumenti didattici digitali, con la rotazione delle classi nei laboratori informatici o nell’aula Sarina Ingrassia, o ancora, con la pazienza e buona volontà degli insegnanti armati di PC e casse portatili, cavi, “ciabatte” e quant’altro.

Benefattori di questo utilissimo regalo i novelli sposi Dajana Roncione e Thom Yorke. L’attrice monrealese e il cantante e leader del celebre gruppo rock inglese dei Radiohead, convolati a nozze lo scorso 19 settembre a Villa Valguarnera a Bagheria, in una cornice da favola seppur rigorosamente nel rispetto delle misure anti Covid19, hanno deciso di donare alla scuola italiana parte dei regali in denaro ricevuti dagli invitati intervenuti al loro matrimonio.

Originariamente i due sposi si erano indirizzati verso il dono di banchi monoposto, a causa dell’emergenza Codiv19 e del disagio che gli studenti vivevano per la mancanza di questi, tanto da dare mandato ai loro agenti di contattare delle maestranze per commissionare dei banchetti singoli. Dajana, di origine monrealese ed ex studentessa della scuola Veneziano, aveva espresso il desiderio di aiutare gli studenti del proprio ex istituto scolastico in un momento così difficile per la scuola intera a causa della pandemia. Visto che l’Istituto, però, aveva già fatto richiesta dei banchi monoposto in estate, nei tempi e con le modalità previste dal Ministero, la coppia è stata invitata dalla Dirigente Beatrice Moneti e dai suoi collaboratori a sostituire l’idea del dono dei banchi con quella, più appropriata e funzionale, delle LIM. La dirigente, quindi, ha voluto ringraziare gli sposi per la generosa iniziativa a favore degli studenti monrealesi.