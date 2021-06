Scuola Margherita di Navarra, assegnati i premi in memoria di Domenica Ferrara

Il concorso dal titolo ''La famiglia, mio sostegno'' ha coinvolto le scuole in cui insegnato Domenica Ferrara

MONREALE, 4 giugno – Si è svolta oggi nell’aula magna della scuola ‘’Margherita di Navarra’’, la cerimonia di premiazione del concorso in memoria dell’insegnante Domenica Ferrara che ha coinvolto gli studenti dell’istituto comprensivo statale di San Cipirello e quelli degli istituti scolastici ''Guglielmo II'' e ''Margherita di Navarra'' di Monreale.

Presso queste scuole, infatti, l’insegnante Domenica Ferrara ha prestato servizio durante la sua carriera, concludendo presso la scuola ‘’Margherita di Navarra’’ la sua carriera prima del pensionamento. La famiglia Ferrara ha così voluto promuovere un concorso presso le scuole in cui la docente ha insegnato, dedicando in sua memoria al tema della famiglia l’oggetto delle riflessioni degli studenti.

È la famiglia infatti a rappresentare per tutti il luogo più importante, fonte di sostegno continuo nei confronti di ogni suo componente. E la scuola nella quale Domenica Ferrara ha trascorso la scia carriera lavorativa, come hanno avuto modo di ricordare i colleghi con una lettera aperta, è stata sempre per lei una grande famiglia nella quale ha trovato supporto e condivisione.

Non a caso il tema scelto come oggetto del concorso si ripropone di ricordare la figura dell’insegnante Domenica Ferrara proprio attraverso il tema degli affetti familiari. L’insegnante negli ultimi anni della sua esistenza, segnata dalla malattia e dalle angosce di pesanti terapie, ha sicuramente trovato sollievo nell'accoglienza affettuosa e comprensiva degli affetti familiari ed a scuola tra i colleghi che le sono stati vicini in ogni momento.

Gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo alla stesura dei componimenti per la partecipazione al concorso. Tutti quanti hanno composto testi contenenti spaccati di vita veramente toccanti ma, soprattutto, originali e sinceri. A causa della pandemia la cerimonia di premiazione, originariamente prevista per l’anno scorso, è stata rimandata e finalmente ha trovato oggi la sua realizzazione.

Sono stati premiati tre alunni per ogni scuola, ai quali sono stati assegnati nell’ordine un primo premio pari a 500 euro, un secondo premio di 300 euro, un terzo premio della somma di 200 euro. Ad aggiudicarsi i premi per la scuola media ‘’Margherita di Navarra’’ di Pioppo sono stati gli alunni Giulio Di Stefano per il primo premio, Aurora Cicero per il secondo posto, Giovanni Raccuglia per il terzo. Per la Scuola Media ‘’Guglielmo II’’ Greta Giordano ha ricevuto il primo premio, a Giuseppe Scalici è andato il secondo posto, mentre ad Arianna Sciortino il terzo posto. Per la Scuola Media di San Cipirello, infine, Giorgia Bonura ha ricevuto il primo premio, Fabrizio Grillo il secondo premio, Marta Insirillo il terzo premio.

Alla manifestazione sono stati presenti i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti ed il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, i quali sono stati ospitati nei locali della sede centrale dell’istituto ''Margherita di Navarra'' dal dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi.

''La scuola è il luogo in cui la memoria deve essere coltivata ogni giorno - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi -attraverso il ricordo dei valori che sono a fondamento della nostra società, primo fra tutti quello della famiglia. Ricordare i nostri insegnanti è un dovere per questo il concorso promosso dalla famiglia Ferrara ci ha dato l’opportunità ad un tempo di ricordare la cara Domenica, facendo riflettere gli alunni sull’importanza degli affetti familiari''.