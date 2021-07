Scuola, finanziati i progetti degli istituti ''Francesca Morvillo'' e ''Margherita di Navarra''

Sono stati presentati a seguito degli avvisi regionali a valere sull’azione 10.8.1 dei fondi del PO FESR Sicilia 2014-2020

MONREALE, 11 luglio – Emanate le graduatorie di ammissione a finanziamento per i progetti presentati dalla scuole siciliane a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020, messi a disposizione dagli avvisi emanati dalla Regione siciliana.

L’assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale ha infatti pubblicato l’elenco delle istanze ammissibili in relazione all’azione 10.8.1 sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

L’avviso 10.8 riguarda, in particolare, l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici, strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale. Per quest’ultimo tipo di intervento, tra le scuole destinatarie del finanziamento ci sono per Monreale gli istituti comprensivi statali ‘’Margherita di Navarra’’ e ‘’Francesca Morvillo’’.

Attraverso questi finanziamenti le scuole potranno dotarsi di attrezzature e strumenti informatici come notebook, pc, monitor interattivi per far fronte così in maniera sempre più ottimale alle diverse esigenze cui le scuole sono state chiamate nell’ultimo anno non solo per le attività in presenza, ma soprattutto per le attività di didattica a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria.