Scuola Veneziano-Novelli, pubblicato avviso per adesione campagna vaccinale

In seguito alle disposizioni emanate da Regione e Asp la scuola ha pubblicato l’avviso rivolto a personale, famiglie e alunni dai 12 anni in su

MONREALE, 16 luglio –In seguito alle disposizioni emanate dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha dato mandato all’Asp di attivarsi per incrementare il numero del vaccinazioni per il mondo della scuola, è stata avviata la conseguente macchina organizzativa.

L’Asp ha quindi comunicato la possibilità di allestire punti vaccinali direttamente nelle scuole per facilitare ulteriormente le operazioni. Con una nota rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Palermo, infatti, ha rivolto l’invito di adesione alla campagna vaccinale anche in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza.

Così la scuola Veneziano-Novelli ha pubblicato sul sito istituzionale un apposito avviso rivolto al personale scolastico, alle famiglie e agli studenti dai 12 anni in su con cui invita a manifestare l’eventuale adesione alla campagna vaccinale entro domani 17 luglio mediante invio di mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola paic859009@istruzione.gov.it, al fine della predisposizione di un punto vaccinale disposto dall’Asp presso i locali della scuola Veneziano-Novelli.