Cambio al vertice della scuola Guglielmo: la dirigente Iolanda Nappi ottiene la mobilità

Agli esiti della mobilità la dirigente ha ottenuto l’assegnazione nel comune di Ottaviano in provincia di Napoli

MONREALE, 2 agosto – Tra le novità che ogni nuovo anno scolastico riserva alle scuole, ci sono quelle relative ai dirigenti scolastici. Da poche settimane si sono chiuse le operazioni di mobilità per il comparto e sono in itinere quelle di attribuzione degli incarichi di reggenza e presidenza per il nuovo anno scolastico.

A seguito delle procedure di mobilità e in esecuzione di provvedimenti giudiziari, i cui esiti sono stati resi noti dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania, ad ottenere la mobilità c’è la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Guglielmo II di Monreale, Iolanda Nappi. La dirigente, dopo due anni di permanenza a Monreale, tornerà nella provincia di Napoli con l'inizio del nuovo anno scolastico, in particolare all’istituto comprensivo San Gennarello di Ottaviano. Non si conosce ancora il nome del suo sostituto che sicuramente sarà scelto tra i dirigenti partecipanti alle successive operazioni per la copertura dei posti dirigenziali ormai liberi. Le operazioni sono già state avviate dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la circolare pubblicata il 29 luglio scorso.

In via prioritaria, quindi, dovranno essere rispettati l’attribuzione a dirigenti scolastici con sede di incarico principale nella stessa provincia; la conferma della reggenza al dirigente che nel corrente anno scolastico vi ha già prestato servizio come reggente, nel limite dei due anni consecutivi. Mentre nel caso in cui ci siano più aspiranti per la stessa sede, si terrà conto della viciniorietà del Comune sede dell’Istituzione da attribuire in reggenza con il Comune in cui è ubicata l’Istituzione scolastica assegnata con incarico principale e con il Comune di residenza del richiedente, in termini di distanza chilometrica. Ma in presenza di più aspiranti alla stessa sede, saranno le esperienze professionali dei richiedenti a fare la differenza. Si terrà conto, infatti, dell’attività di servizio svolta in qualità di dirigente scolastico, ma anche delle competenze maturate e delle motivazioni personali rispetto alla scelta della sede e del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali.

Alle dirigente Iolanda Nappi lo staff di Monreale news augura buon lavoro, ringraziando per la lproficua attività umana e professionale impiegata sul nostro territorio.