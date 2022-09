Scuola Guglielmo II, ecco date e orari di inizio del nuovo anno scolastico

Anche la scuola Guglielmo II rende note date e orari di inizio anno

MONREALE, 7 settembre – Alla Guglielmo II la prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 14 settembre per le classi prime di scuola primaria con orario dalle 8.05 alle 11.05.

Il 15 settembre toccherà anche alle classi seconde della primaria con lo stesso orario scolastico dalle 8,05 alle 11,05. Sempre il 15 settembre è prevista l’accoglienza dei nuovi iscritti per la scuola dell’Infanzia dalle 8 alle 11.

Dal 16 settembre sarà la volta dell’ingresso delle classi prime di scuola secondaria di primo grado con orario scolastico dalle 8 alle 11, mentre dal 19 settembre faranno il loro ingresso seconde e terze medie.

Dal 19 settembre al 30 settembre per la scuola d’Infanzia ingresso alle 8 e uscita alle 12; per la scuola primaria ingresso alle 8.05 e uscita alle 12.05; per la secondaria di primo grado l’ingresso sarà previsto alle 8 e l’uscita alle 12.