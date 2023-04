Un nome per intitolare la scuola media annessa all'istituto d'arte: parte il concorso di idee

Il sondaggio avviene telematicamente. Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile

MONREALE, 4 aprile – Troviamo un nome condiviso per intitolare la scuola media annessa all'ex scuola d'arte per il mosaico, che fa parte della scuola Morvillo. È questa l'idea della dirigente scolastica Maria Francesca Giammona, che, dopo la decisione del Consiglio d'istituto, lancia un concorso di idee, aperto a tutti i portatori d'interesse.

Un sondaggio, già online su internet, attraverso il quale le persone che parteciperanno potranno esprimere la loro preferenza. Poi a giugno, alla conclusione dell'anno scolastico, si potrà procedere all'intitolazione vera e propria alla presenza delle autorità.

Il form è compilabile accedendo al seguente link: https://forms.gle/BZ5Hk7JxTfHKQsyx7

ed è stato già indirizzato a personale scolastico, genitori e stakeholder in generale, in modo che tutti possano esprimere la loro preferenza o suggerire altri nomi.

I nomi tra i quali potere scegliere attualmente sono quelli di Cataldo Naro, Rosario Pietro Giaccone, Piero Angela, Rita Levi Montalcini, Piersanti Mattarella, Sarina Ingrassia e Benedetto Mammina.

La scuola fa sapere che non verranno prese in considerazione risposte anonime. Il concorso si chiuderà domenica 16 aprile.