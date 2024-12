Basile-D’Aleo, arrivano 13 mila euro dalla Città Metropolitana

Serviranno alle spese di funzionamento per l’anno scolastico in corso

MONREALE, 5 dicembre – Arrivano quasi 13 mila euro al liceo Basile-D’Aleo di Monreale. Serviranno al funzionamento e sono relative all’anno scolastico corrente.

Si tratta di somme erogate dalla Città Metropolitana di Palermo, che assegna in totale 800 mila euro agli istituti superiori del territorio provinciale. Le somme verranno accreditate direttamente alle scuole secondo la seguente ripartizione: 30% in uguale misura in base al numero delle istituzioni scolastiche del territorio; 60% in base al numero totale degli allievi dell’istituto; 10% in base al numero di allievi disabili.

«Si tratta di somme utili al funzionamento didattico e amministrativo – dichiara il direttore generale Nicola Vernuccio – che i dirigenti scolastici potranno gestire secondo le priorità e necessità per il proprio istituto. Questa amministrazione continua a lavorare mantenendo alta l’attenzione sulle scuole, per fornire strumenti idonei e utili a garantire percorsi didattici efficienti e in linea con le attese delle famiglie».