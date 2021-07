L’encomio dell’amministrazione comunale al Monreale calcio a 5 per la conquista della Serie B

Ieri un incontro informale in Sala Rossa alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono. LE FOTO

MONREALE, 6 luglio – I complimenti dell’amministrazione comunale al Monreale calcio a 5, dopo la meritatissima e sospirata promozione in Serie B. Ieri pomeriggio in Sala Rossa del palazzo di Città il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto congratularsi per l’impresa sportiva con la squadra e con la società.

Si è trattato di un incontro informale nel quale il primo cittadino, tra l’altro ex calciatore di futsal, ha esternato la gratitudine della città ad un club che, per la prima volta nella storia monrealese, ha portato la cittadina su un palcoscenico nazionale quale è, appunto, il campionato di Serie B.

All’incontro erano presenti pure il consigliere comunale, Flavio Pillitteri ed il consulente Salvo Giangreco, da sempre vicini al Monreale calcio a 5. Da parte opposta sia i dirigenti, con il presidente Tony Sabella in testa, che i giocatori, capitanati da Salvo Pitarresi ed il tecnico Toti La Bianca, hanno ringraziato l’amministrazione comunale ed il sindaco in particolare per la vicinanza da sempre manifestata nei confronti del club.

Arcidiacono, nel complimentarsi per il grande risultato ottenuto, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a fare tutto ciò che sarà nelle sue possibilità per mettere la società nelle migliori condizioni per operare proficuamente, così come fatto finora.

Arcidiacono, quindi, ha concluso con un impegno, che ha tutto il sapore di una promessa: realizzare quanto prima un palazzetto dello sport a Monreale, che possa essere sede delle imprese sportive del club biancazzurro, così come degli altri sodalizi sportivi cittadini, per il quale esiste già un finanziamento della Regione e che – speriamo presto –potrà essere realtà.