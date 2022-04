Domani Agriplus Acireale-Monreale C5: è una sfida salvezza

Delicatissimo confronto esterno per i biancazzurri in casa di una diretta concorrente

MONREALE, 8 aprile – Tre settimane di pausa alle spalle, quattro settimane di emozioni e di battaglie sportive davanti. Torna a disputarsi domani il campionato di serie B di futsal, dopo la lunga pausa dovuta alla disputa delle varie fasi della Coppa Italia.

Il Monreale calcio a 5 se la vedrà con l’Agriplus Acireale, nel match valevole per la 19ª giornata, sapendo che proprio dal confronto con gli acesi passa una fetta importante delle speranze di salvezza. La squadra di mister Bosco ha dimostrato finora di essere compagine solida e non si è fatta scrupolo di suonarle pure a formazioni quotate, Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia Soccer in primis. Contro il Monreale, all’andata, in un’appassionante sfida giocata al PalaCanino, i biancazzurri di mister La Bianca ebbero la meglio, trascinati dalla grandissima prova di Salvo Murò, autore di quattro gol.

Domani, però, al PalaVolcan, sarà tutt’altra storia. E’ cosa nota, infatti, quali e quante siano state le difficoltà dell’organico monrealese, alle prese con infortuni in serie, che hanno molto penalizzato la formazione biancazzurra, impegnata in piena lotta per non retrocedere, attualmente al terz’ultimo posto della classifica, seppur in coabitazione con la Meriense, prossima avversaria del Monreale, la settimana dopo Pasqua.

L’Acireale in graduatoria a staziona a quota 24 punti, tre sole lunghezze sopra il Monreale. Ovvio, quindi, che farà di tutto per non farsi agganciare e risucchiare nella lotta salvezza, tanto più che l’eventuale conteggio degli scontri diretti favorirebbe i ragazzi di La Bianca.

Sarà certamente una partita avvincente e combattuta, nello splendido impianto del PalaVolcan, che Monreale News, come di consueto, seguirà e trasmetterà in streaming, in telecronaca diretta, sulla propria pagina facebook, a partire dalle 15,55.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno i signori Christian Lodi della sezione di Crema e Giovanni Cacciola di quella di Treviso. Il cronometrista sarà Giovanni Conte della sezione di Catania.