Monreale C5, un buon punto ad Acireale in vista dello spareggio salvezza

Al PalaVolcan finisce salomonicamente 4-4 una sfida combattuta fino all’ultimo

ACIREALE, 9 aprile – E’ un punto d’oro. Un punto che consente al Monreale di continuare a sperare nella salvezza, la cui costruzione da oggi può contare su un mattoncino in più. Piccolo, ma estremamente importante.

Al PalaVolcan, splendido impianto della cittadina acese, finisce 4-4 dopo un primo tempo decisamente sottotono per i biancazzurri ed una ripresa gagliarda nella quale il Monreale ha avuto la capacità di reagire e pure di ribaltare una situazione che sembrava andare in direzione dei padroni di casa. Anzi, il gol dell’Agriplus a poco più di un minuto dalla fine, quando i ragazzi di La Bianca stavano per accarezzare il sogno del bottino pieno, ha lasciato un po’ di rammarico in casa biancazzurra. Alla fine, però, il pareggio può essere considerato il risultato più giusto, che salomonicamente attribuisce ad entrambe le squadre i meriti che queste hanno mostrato in campo.

Parliamoci chiaro: la salvezza passa sempre da Monreale-Meriense, la madre di tutte le partite, che si giocherà fra due sabati al PalaCanino, dopo la sosta pasquale. Sarà lì che i biancazzurri dovranno meritarsi la permanenza in Serie B. Sarà lì dovranno conquistare i tre punti, fondamentali per evitare i playout. Uscire sconfitti oggi dal PalaVolcan avrebbe complicato la situazione, soprattutto dal punto di vista piscologico. Complice la concomitante sconfitta della squadra di Barcellona Pozzo di Gotto contro il Lamezia, infatti, poco sarebbe cambiato sul piano numerico. Sarebbe stata necessaria la vittoria nella prossima partita. Col pareggio odierno, però, anche il pareggio sarebbe dalla parte monrealese. Questi, però, sono discorsi che dovranno essere affrontati, eventualmente, a tempo debito. Oggi c’è solo da valutare la prestazione odierna che il Monreale ha saputo realizzare con grinta e caparbietà, dopo un primo tempo col freno a mano tirato.

L’Agriplus era andato in vantaggio con Musumeci, che con la difesa monrealese in letargo, segnava su azione di calcio d’angolo a poco più di 5’ dal termine del primo tempo. Prima dello scadere il Monreale falliva un tiro libero con Murò, grazie alla bella parata di Pappalardo.

Nella ripresa era ancora l’Acireale a passare, ancora su azione da calcio d’angolo, con Finocchiaro, che da pochi passi infilzava Catalano. A quel punto, però, il Monreale era bravo a rimboccarsi le maniche e a bloccare un trend che sembrava volerlo schiacciare. Vincenzo Madonia segnava un gol pirotecnico, da far vedere ai bambini a scopo didattico, con una diagonale al volo, dopo un stop sontuoso. Qualche minuto dopo Su azione insistita e conclusione di Michele Palazzotto arrivava la deviazione di Tomarchio. 2-2, quindi e parità ristabilita. L’Acireale provava e rimettere la freccia con Musumeci che riportava in vantaggio i padroni di casa. Ma era a quel punto che il Monreale mostrava la parte migliore di sé, prima pareggiando con un sinistro di prima intenzione di Salvo Pitarresi, che su assist di Madonia, festeggiava col gol la gravidanza della moglie, e poi pareggiando con Murò che ribadiva in rete dopo una caparbia azione di Ciccio Moncada.

Poi, quando la vittoria sembrava vicina, il pareggio definitivo di Tomarchio, che siglava il gol del 4-4 con il quale si chiudeva la sfida.

Fra due settimane si riprenderà. Al Monreale servirà la prestazione delle giornate migliori, serviranno gli attributi, servirà soprattutto vincere.