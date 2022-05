Memorial ''Domenico Intravaia'', vincono 3C e 2E della scuola Agnese Piraino Leto

Questa mattina, al campo Antonio Giotti di Aquino, la prima edizione della manifestazione sportiva ha visto la partecipazione degli alunni dell’istituto “Guglielmo II”. LE FOTO

MONREALE, 26 maggio - Si è disputata stamattina la prima edizione della manifestazione sportiva dedicata al vicebrigradiere Domenico Intravaia, caduto a Nassiriya il 12 novembre 2013, che ha visto partecipare gli allievi provenienti dal plesso “Agnese Piraino Leto” di Aquino dell’istituto comprensivo statale “Guglielmo II” di Monreale, in un torneo di calcetto presso il campo “Antonio Giotti”.

Il torneo, suddiviso in 2 competizioni, ha coinvolto un totale di 8 squadre costituite dalle classi 2A, 2B e C, 2E e 2F per quanto riguarda il torneo delle classi seconde, mentre, per le classi terze, invece, a fronteggiarsi sono state 3A e B, 3C, 3E e 3F. L’evento, supportato da Pasquale Romano e da Fabio Casamento, alla presenza della dirigente scolastica Iole Nappi - sostenuta dai docenti Badagliacca, Bonomolo, Di Cesare, Lupo e Mazzola - e dal presidente e dall’allenatore del Monreale C5, Tony Sabella e Toti La Bianca, ha visto trionfare le classi 3C e 2E che, nella fase finale, si sono imposte rispettivamente nei confronti della 3E e 2F.

A fine competizione, in occasione della premiazione, la preside Nappi, ritirando la targa, ha espresso parole di profonda gratitudine nei confronti di coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Competizione apprezzata anche dall’amministrazione comunale, oggi, rappresentata dall’assessore Geppino Pupella che, raggiunto l’impianto sportivo della frazione, ha provveduto a ritirare anch’egli la targa ricordo da consegnare al presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.