Calcio a 5: Serie D. Sabato a Bisacquino comincia l'avventura del Futsal Club Monreale

La società: “Vogliamo onorare la maglia e il nome del nostro paese”

MONREALE, 19 ottobre – Comincerà sabato al campo comunale di Bisacquino, alle ore 17, contro la formazione locale, l’avventura del Futsal Club Monreale, che da quest'anno parteciperà al campionato di Serie D di calcio a 5.

“Siamo ai nastri di partenza – afferma il presidente Davide Sorrentino – finalmente dopo tanta attesa. Siamo molto contenti ed entusiasti, abbiamo un ottimo gruppo giovane forte, ma ancora inesperto. Sappiamo perfettamente chi siamo e siamo consapevoli delle nostre potenzialità e delle nostre forze. Cercheremo di onorare nel migliore dei modi questa maglia e il nome del nostro paese che porteremo in giro per la provincia di Palermo”.

“Cercheremo di dare il massimo ogni partita – aggiunge il direttore sportivo, Alessio Tarallo – lottando fino all’ultimo secondo senza risparmiarci e con rispetto per gli avversari, per la gente che ci sostiene, e per tutti quelli che credono in noi”.

Sabato 29 invece alle ore 15.30 si giocherà la seconda giornata, prima partita in casa al campo Arkimede contro l'A.S.D Atomo Networks. Per questa occasione invitiamo tutti ad assistere alla partita per sostenere i nostri colori”.