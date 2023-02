Calcio a 5, Serie D: armi pari tra Monreale Futsal e Bisacquino

Prima la rimonta poi la possibilità sfumata del vantaggio: il finale dice 4-4

MONREALE, 4 febbraio – Il Futsal Club Monreale non va oltre il pareggio. Finisce 4-4 la 12^giornata del campionato di serie d calcio a 5 girone b, che vedeva la squadra monrealese affrontare il Bisacquino.

La partita parte benissimo per i padroni di casa grandissimo gol di Trapani e raddoppio splendido di Costantino. Il primo tempo va avanti così ma negli ultimi 5 minuti gli ospiti con due tiri liberi pareggiano i conti si va al riposo sul 2-2. Nella ripresa il solito blackout di pochi minuti del Futsal Monreale ne approfitta il Bisaquino che segna due gol portandosi sul 2-4. Da lì la razione dei ragazzi di Sorrentino, tanti tiri e parate del portiere avversario, Costantino sbaglia un tiro libero ma subito dopo Cangelosi accorcia le distanze. Negli ultimi 5 minuti succede di tutto Costantino con un tiro libero segna il gol del pareggio. All’ultimo secondo viene assegnato ai padroni di casa calcia Costantino il portiere devia sul palo e qui arriva il triplice fischio dell’arbitro.

In sintesi dunque una bella partita quella disputata all’Archimede, ma alla fine anche tanta delusione perché certamente potevano essere 3 punti fondamentali per riagganciarsi alle prime della classe. Adesso bisogna continuare con questa grinta per affrontare le prossime dure partite. Prossimo appuntamento infatti già mercoledì 8 Febbraio ore 20.00 al campo Archimede per la 3a giornata di Coppa Trinacria contro il Futsal Altofonte, in campionato invece venerdì sera il Futsal Monreale sarà ospite dei primi della classe l’Atomo a Parrinico.