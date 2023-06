Calcio a 5: Serie C1. Nuovo colpo in casa Atletico Monreale: arriva Alessandro Lucchese

L’ex laterale del Merlo è stato uno dei giocatori più talentuosi dell’ultima Serie C2. Rinforzerà l’organico a disposizione di mister Macaluso

MONREALE, 21 giugno - I colpi sono attesi e continueranno ad arrivare, ma intanto adesso la palla passerà all’Atletico Monreale che, forte di una promozione ottenuta sul campo e di un riscoperto appeal sul mercato, punterà a rendere la rosa competitiva per provare a fare la voce grossa nel primo campionato di Serie C1 della sua storia.

Le fondamenta sono quelle dell’anno passato e guai a toccarle, ma bisogna cercare di affinare sempre più la lama per riuscire a bucare anche le difese della nuova categoria che i "colchoneros" affronteranno nella stagione che verrà.

Dopo l’arrivo del dirigente Lorenzo Terzo, dal Merlo C5 arriva un altro importante tassello della squadra palermitana, Alessandro Lucchese. 18 reti segnate l’anno scorso in una stagione dove, ancora una volta, era stato la punta di diamante della formazione rossoblù: adesso è pronto per catapultarsi in una nuova realtà tutta da scoprire.

Laterale dal mancino sopraffino, Lucchese ha dalla sua anche ottime doti nel dribbling e nel giro palla nello stretto: caratteristiche che lo rendono perfetto per una categoria che prevede un gioco ad alta intensità come la Serie C1. Classe 1996, è una vecchia conoscenza del Villaurea: prima di arrivare al Merlo C5, ha successivamente calcato i campi di R-Star, Real Phoenix e Sole Futsal.

“Diamo il benvenuto ad Alessandro Lucchese – dichiara il presidente dell’Atletico Monreale, Marcello Vaglica. - sappiamo che abbiamo messo a disposizione della rosa un giocatore di grandi qualità tecniche, ma anche di esperienza e intensità”. Il giocatore si è già unito ai suoi nuovi compagni, e sarà a disposizione quando, fra qualche settimana, la rosa inizierà la preparazione atletica per la nuova stagione, guidata da mister Macaluso e dall’indispensabile preparatore atletico Alberto Ganci.