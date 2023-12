Domani Villaurea Monreale-Soverato Futsal: sarà un esame di maturità

Al Paladonbosco arrivano i calabresi, secondi in classifica

MONREALE, 8 dicembre – L’impegno è certamente di quelli robusti. Di quelli che dicono una parola importante sulla caratura della squadra e sulle sue reali ambizioni. Il Soverato Futsal, avversario del Villaurea Monreale nella gara di domani, dirà certamente di che pasta sono fatti i verdeazzurri.

L’appuntamento è fissato per le 15, al Paladonbosco, dove le due squadre scenderanno in campo per dare vita al match valevole per la nona giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H). Per i ragazzi di Gallo e Speciale, dopo la batosta di Marsala, sarà la partita in cui sarà necessario gettare la maschera alle ortiche per rivelare la propria vera identità. La partita dovrà dire, in pratica, se – come è nelle corde dei salesiani – si potranno coltivare sogni di gloria o se si dovrà venire a più miti consigli.

La formazione calabrese, una delle due di Soverato (l’altra è il Blingink, che il Villaurea Monreale, affronterà in trasferta il prossimo 23 dicembre) sta conducendo una stagione di tutto rispetto e viaggia al secondo posto della classifica, alle spalle della capolista Carini. Segno che lo spessore c’è e che finora è stato dimostrato senza esitazioni.

I salesiani ovviamente sperano che queste esitazioni vengano fuori giusto domani, ma per ottenere risultato pieno occorrerà pure metterci del proprio. Magari mostrare quel pizzico di cattiveria in più sotto porta per capitalizzare la mole di gioco che ogni settimana viene costruita. Insomma ci vorrà un Villaurea che riesca a mettere sul parquet quell’intensità e quella voglia mostrate nelle giornate migliori.

Gallo recupera Bepi Abisso, che ha scontato la giornata di squalifica rimediata dopo la gara contro il Mazara. Serviranno tutto il carisma e tutta l’esperienza del capitano per trascinare il gruppo verso quei livelli che sarà necessario raggiungere per avere ragione di un avversario di rango.

Il match sarà trasmesso, come di consueto, in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Villaurea Monreale.

Fischio d’inizio alle ore 15. Dirigeranno l'incontro Simone Scifo della sezione di Firenze e Mirko Cino di quella di Enna. Cronometrista Giuseppe Lamorgese della sezione di Roma 2.