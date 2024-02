Calcio a 5: Serie B. Domani contro l’Arcobaleno Ispica il Villaurea Monreale insegue la vittoria per rilanciarsi in classifica

Delicata sfida contro la formazione ragusana, diretta concorrente nella lotta per la salvezza

MONREALE, 9 febbraio – La settimana di sosta imposta dal calendario è servita a fare reset e a ricaricare le pile, dopo la batosta di Barcellona Pozzo di Gotto, probabilmente, come ha osservato mister Gallo a fine match, la peggiore esibizione stagionale del Villaurea Monreale.

Una pagina dalla quale trarre i necessari insegnamenti, ma che al tempo stesso deve essere dimenticata in fretta. Soprattutto sei si vuole perseguire il raggiungibilissimo obiettivo della salvezza. Per centrarlo, però, bisogna cambiare registro e avere un po’ più di continuità di risultati, per impinguare una classifica che al momento desta qualche preoccupazione. Possibilmente a partire da domani, quando è in programma l’incontro con l’Arcobaleno Ispica, diretta concorrente nella lotta per mantenere la categoria. Il match è valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie B (Girone H).

La formazione iblea viaggia due punti sopra i verdeazzurri e sa bene che dalla sfida di domani del Paladonbosco passa una fetta consistente della propria salvezza. Ecco perchè è lecito aspettarsi una squadra agguerrita che a Palermo non verrà certamente in gita.

All’andata fu partita combattuta, che il Villaurea riuscì a portare a casa, mettendo in tasca i primi tre punti esterni di questa stagione. Per domani, quindi, le prospettive di un’altra battaglia ci sono tutte.

Mister Gallo deve rinunciare a Paolo Scalavino, che ha patito un infortunio domenica scorsa al PalAlberti e non ne ha ancora smaltito le conseguenze. Recupera, però, Marco Lo Nigro, che sarà della partita. La società confida nell’importante apporto del pubblico e chiama a raccolta la propria tifoseria per sostenere la squadra verdeazzurra.

Per chi non potesse recarsi al Paladonbosco, in ogni caso, l’incontro, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partener del Villaurea Monreale.

Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia lombarda: Andrea Codebue della sezione di Crema e Simone Brentan di quella di Saronno. Il cronometrista designato è Giuseppe Lamorgese della sezione di Roma 2.