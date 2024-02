Calcio a 5: Serie B. Domani Villaurea Monreale-Drago Acireale: è ''l’ora della verità''

Decisivo spareggio salvezza contro la compagine etnea

MONREALE, 23 febbraio – In Spagna la chiamano “la hora de la verdad”, l’ora della verità. Per il Villaurea Monreale è quella che scatterà domani pomeriggio, a partire dalle 15, quando comincerà la partita con il Drago Acireale.

La sfida, valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie B (Girone H), dirà una parola importante circa la corsa che porta alla salvezza. Le due squadre, infatti, viaggiano a distanza di un solo punto nelle zone basse della classifica. 18 punti per il Villaurea Monreale, oggi quart’ultima forza del campionato, 17 per il Drago Acireale, che segue, quindi ad una lunghezza dai verdeazzurri, in terz’ultima posizione. Bastano solo questi dati, pertanto, per far comprendere quanto peso abbia la sfida del Paladonbosco contro la formazione acese.

Una sfida che, inutile dirlo, i salesiani dovranno cercare di far propria per allungare decisamente il passo e staccarsi dalle zone sabbiose della graduatoria. Questo, almeno, sulla carta. La realtà, però, è un’altra cosa. La realtà dice, infatti, che il Drago Acireale è compagine rognosa, capace di mettere in difficoltà chiunque, forte di alcune individualità che in Serie B hanno il loro peso e che sono sempre quelle che alla fine spostano gli equilibri. Se ne ricorda bene il Villaurea Monreale, che all’andata, nella sfida del PalaVolcan fu sconfitto per un gol di scarto, facendo mestamente ritorno a casa, nonostante venisse da un periodo brillante, fatto di tre vittorie consecutive.

Domani, invece, i verdeazzurri, saranno reduci da due pareggi consecutivi. Due occasioni sprecate, che se non sono diventate due vittorie è solo per una poca predisposizione a chiudere gli incontri, pur se in presenza di un buon gioco e dopo aver costruito diverse palle gol.

Sarà necessario essere cinici domani e capitalizzare le occasioni che dovranno essere create. Non saranno della partita capitan Abisso e Samuele Musso, entrambi alle prese con noie fisiche. Per la partita di domani la società, ancora una volta, chiama a raccolta i propri sostenitori, per non far mancare il supporto alla squadra.

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News.

Calcio d’inizio alle ore 15. Fischieranno Salvatore Ranieri della sezione di Soverato e Lucy Molinaro di quella di Lamezia Terme. Cronometrista Danilo Spallino della sezione di Palermo.