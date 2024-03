Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico esce dagli inferi: contro il San Vito è 5-4

Gli uomini di mister Macaluso si giocheranno la salvezza nelle ultime due gare: intanto non sono più ultimi dopo i tre punti di oggi

ALTOFONTE, 9 marzo - Per comprendere l'incredibile stato psico-fisico dell'Atletico Monreale bisogna guardare la classifica e fare un confronto su come questa si presentava anche solo qualche settimana fa.

I ragazzi di mister Macaluso hanno saputo reagire, trovando ogni briciolo di forze ed energie disponibili nel loro corpo per ribaltare un verdetto che sembrava inevitabile.

La gara del PalaCanino viene condotta egregiamente dai "colchoneros", che nel primo tempo sono passati per tre volte diverse in vantaggio. La prima al 6', grazie al bellissimo sinistro di Lo Giudice, imprendibile per Gammicchia. Il San Vito sembra accusare il colpo, ma un errore della difesa "colchoneros" spalanca poco dopo la porta a Fabrizio Allegra, che pareggia i conti.

Poco male, i padroni di casa rimangono con la testa sul parquet del PalaCanino, e trovano il 2-1 grazie alla caparbietà di Roberto Macaluso, che scarica in porta il pallone con un tiro secco di destro. I monrealesi vanno spesso vicini al doppio vantaggio, ma è il San Vito a trovare nuovamente il pari con la grande giocata personale di Morvillo, che riesce a liberarsi dalla pressione degli avversari e a scaricare il pallone sul secondo palo, dove è appostato pronto per segnare Cusenza.

Prima del duplice fischio, però, l'Atletico passa in vantaggio, rimanendoci fino alla fine del match. Il 3-2 di Lo Giudice è un'altra perla: il 10 segna da vero pivot, proteggendo palla e spiazzando Gammicchia.

Il secondo tempo riparte con i "colchoneros" pimpanti, che trovano in rapida successione il 4-2 e il 5-2: prima Mario Pellegrino buca le mani del portiere avversario e poi Andrea Lupo segna il suo secondo gol consecutivo con uno scavetto elegante in contropiede.

L'Atletico inizia a gestire, ma l'ansia risale quando, a 4 dalla fine, Allegra accorcia le distanze segnando con un preciso sinistro il 5-3. I "colchoneros", che non potevano più far fallo in quanto avevano superato i 5 interventi illegali nella ripresa, sono anche tirati nel pressare l'avversario. A 60 secondi dal termine della gara, una decisione arbitrale controversa spiazza i padroni di casa: Salamone entra in scivolata su Morvillo, commettendo fallo per il duo arbitrale Castello-Cambria e concedendo un penalty agli avversari, realizzato dal solito Allegra.

Il pathos si esaurisce al triplice fischio: l'Atletico adesso è terzultimo, a due punti dallo spot salvezza occupato dal Sant'Isidoro Bagheria, prossimo avversario dei monrealesi nello scontro decisivo di settimana prossima, sempre al PalaCanino