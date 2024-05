Calcio a 5: Serie B. Domani Futsal Noci-Villaurea Monreale: guai a pensare che sia già fatta

I verdeazzurri in Puglia vanno a difendere il 7-1 dell’andata

MONREALE, 3 maggio – Guai a credere che sia già fatta. Guai a pensare che la vittoria, seppur larga, di una settimana fa metta al riparo da possibili e malaugurate sorprese. Domani a Noci, provincia di Bari, ci sarà da lottare.

Sarà lì che il Villaurea Monreale dovrà andare a conquistarsi la salvezza. Sarà in Puglia che si disputerà, quello che la società salesiana spera che sia l’ultimo atto di una stagione tribolata, che ha visto come epilogo la disputa della roulette russa dei playout.

Sabato scorso al Paladonbosco, fortunatamente, è andata bene. Forse al di là delle migliori aspettative, con un 7-1, che ha indotto al sorriso e ha concesso alla squadra la possibilità di lavorare con maggiore serenità.

Sarebbe un errore grossolano, però, cullarsi sul bel risultato di “gara 1”, dimenticando che a Noci sarà certamente tutt’altra musica. Per condizioni ambientali, perché certamente la voglia di riscatto dei pugliesi non mancherà e perché, ovviamente, a perdere non ci sta mai nessuno.

Abisso e compagni, però, andranno nella cittadina barese (il paese è a metà strada fra Taranto e Bari) con la consapevolezza di chi deve compiere l’ultimo, decisivo passo per portare a casa un risultato che tutti i sostenitori verdeazzurri aspettano con trepidazione. La società non sta lasciando nulla al caso e la spedizione del Villaurea Monreale è partita con un giorno di anticipo alla volta di Noci per arrivare nelle condizioni ideali per disputare questo delicatissimo impegno. Mister Gallo, che torna in panchina dopo il turno di squalifica, deve rinunciare per motivi vari a Thomas La Barbera e Paolo Scalavino, ma recupera il portiere Gigi Mistretta, assente nella gara d'andata per problemi ad una mano.

Monreale News, media partner della società salesiana, ancora una volta, sarà al seguito della squadra, per trasmettere in telecronaca diretta la gara di ritorno dei playout dal "PalaIntini" di Noci.

Palla al centro alle ore 15. Fischierà una coppia napoletana composta da Manuel Terracciani ed Elio Simone, entrambi della sezione di Napoli. Il cronometrista sarà Nicola Sorriso della sezione di Frattamaggiore.