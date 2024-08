Calcio a 5: Sorteggi Coppa Italia Serie C1. L'Atletico Monreale se la vedrà con l’Athletic Club Palermo

I "colchoneros" inizieranno la loro stagione il 31 agosto ai “Campi Sole” di Palermo

PALERMO, 21 agosto - Sono usciti nella giornata di ieri, 20 agosto, gli accoppiamenti del turno preliminare della Coppa Italia Serie C1, categoria nella quale per il secondo anno di fila militerà l'Atletico Monreale.

Il sodalizio del presidente Marcello Vaglica, tra riconferme ed acquisti importanti, vuole migliorare i risultati già ottimi della scorsa stagione, dove ha agguantato un'incredibile salvezza e il diritto a giocarsi le proprie carte in C1 anche per la stagione che è in procinto di iniziare.

Il primo appuntamento sarà il preliminare della Coppa di categoria: giorno 31 agosto, ai Campi del Sole di Palermo, l'Atletico sfiderà l'Athletic Club Palermo, società che ha ottenuto grandi risultati negli ultimi anni tra Futsal e calcio a 11 con la sua formazione nel campionato di Eccellenza. L'ex Resuttana San Lorenzo sarà quindi la prima avversaria degli uomini di mister Macaluso.

Il ritorno si giocherà giorno 7 settembre, al PalaCanino, per decretare chi delle due compagini approderà al turno successivo.