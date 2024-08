Calcio a 5: Coppa Italia Serie C1. Domani l’esordio stagionale dell’Atletico Monreale

I ragazzi di mister Macaluso inizieranno l’annata con il preliminare di Coppa contro l’Athletic Palermo

MONREALE, 29 agosto – Dopo poco più di cinque mesi, l’Atletico Monreale ritorna in campo per la sua seconda stagione consecutiva in Serie C1. Il sodalizio monrealese, dopo la salvezza insperata della passata stagione, è pronto a confermarsi nuovamente nella categoria.

La prima uscita sarà in occasione del Preliminare della Coppa Italia di categoria, competizione parallela al campionato regolare. Sarà la prima partita di una nuova annata dove l’obiettivo principale sarà riconfermarsi in C1, oltre che essere la prima della società “colchoneros” dopo aver ricevuto il patrocinio del Comune di Monreale.

Il primo impegno stagionale sarà contro l’Athletic Club Palermo. La società nerorosa, conosciuta in passato come Resuttana San Lorenzo, è una delle principali polisportive della provincia palermitana. Sia nel calcio (dove la squadra milita nel campionato di Eccellenza) sia nel Futsal, l’obiettivo della compagine è quello di poter trarre il meglio dai talenti del territorio.

Saranno loro i primi avversari dell’Atletico, che sarà ospitato per la gara d’andata del preliminare di Coppa Italia C1 dai nerorosa. La gara, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi come da programma giorno 31 agosto, è stata anticipata a venerdì 30. L’appuntamento è quindi fissato alle ore 20:30 ai Campi del Sole di Palermo. Ad arbitrare la gara saranno Tullio Graziano della sezione di Ragusa e Christian Curulli di quella di Palermo.