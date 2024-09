Calcio a 5: Serie C1. Ecco il calendario dell’Atletico Monreale

La prima sarà in casa contro il Sant’Isidoro Bagheria. Si chiude a metà aprile

PALERMO, 2 settembre – Sarà il Sant’Isidoro Bagheria il primo ostacolo dell’Atletico Monreale nel prossimo campionato di serie C1 di futsal.

È stato pubblicato oggi il calendario ufficiale della stagione 2024/25 della Serie C1 siciliana di Calcio a 5. Tra le 14 squadre che parteciperanno al Gruppo A, come è noto, vi è anche l’Atletico Monreale. Il sodalizio monrealese, dopo l’impresa dell’anno scorso, al termine del quale è stata raggiunta la salvezza negli ultimi incontri di campionato, punta a riconfermarsi nuovamente nella categoria.

La prima gara è fissata per sabato 14 settembre, al PalaCanino, dove i “colchoneros” ospiteranno l’ultima avversaria che hanno affrontato in casa nell’ultima stagione: il Sant’Isidoro Bagheria. La settimana seguente ci sarà la prima grande trasferta a Canicattì, dove i monrealesi incontreranno un ex d’eccezione, Roberto Lanza.

La stagione regolare terminerà giorno 12 aprile, sempre al PalaCanino, quando l’Atletico ospiterà l’Athletic Club. La squadra palermitana, inoltre, sarà la prossima avversaria in ordine cronologico dei monrealesi, nella sfida valida per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia C1. Una partita già decisa dal risultato dell’andata, dove i nerorosa hanno schiantato i normanni con il risultato di 12-1.