Basket in carrozzina, il monrealese Gabriele Di Cristina tra gli atleti di interesse nazionale

È stato selezionato nella Under 19 maschile. La soddisfazione e i complimenti del sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 9 maggio – Il giovane sportivo monrealese Gabriele Di Cristina è stato inserito con i suoi 5 compagni nell’elenco degli “atleti di interesse nazionale” scelti dal coach Fabio Castellucci per la selezione under 19 maschile della squadra di basket in carrozzina.

A Gabriele Di Cristina sono arrivati i complimenti del sindaco Alberto Arcidiacono per il grande risultato che premia anni di sacrifici e impegni. La notizia arrivata dalla FIPIC ha riempito di gioia Gabriele e i suoni familiari e tutti gli altri compagni di squadra.

“Mi sono avvicinato tre anni fa a questo sport - ha dichiarato Gabriele - Basket in carrozzina' per caso. Da allora non l'ho piu lasciato. Faccio parte della squadra i Ragazzi di Panormus. Lo sport mi ha cambiato moltissimo grazie ai miei compagni di squadra e alle persone che ci seguono. Siamo cresciuti molto abbiamo preso consapevolezza che la disabilità non è un limite e che possiamo fare tutto ciò che fanno i normodotati e anche di più.

Ci alleniamo quattro volte a settimana duramente. Abbiamo partecipato per due anni ad un campionato – prosegue – grazie allo sponsor Osa che ci ha permesso di partire per l'Italia e girare da soli senza i nostri genitori. Adesso in un periodo un po triste dove tutto si è dovuto interrompere è arrivata la notizia che io e due mie compagni di squadra faremo parte della nazionale sono felicissimo. So certamente che devo lavorare molto – conclude Gabriele – Non bisogna mai abbattersi perché le nostre debolezze possono essere sicuramente la nostra forza”.