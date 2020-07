Un nuovo centro ludico-sportivo: il Comune sposa l'idea di don Innocenzo Bellante

Il progetto parteciperà al bando indetto dalla "Fondazione con il Sud"

MONREALE, 17 luglio – Si chiama "SportivaMente" l'idea proposta da don Innocenzo Bellante, rappresentante della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, prontamente sposata - quale partner - dal Comune di Monreale per la partecipazione al bando indetto dalla "Fondazione con il Sud" nell'ambito di iniziative a carattere ludico-sportive.

Come si legge nel testo della delibera emessa dalla Giunta, infatti, finalità ultima del bando è quello di promuovere lo sport come "leva per la crescita del capitale sociale" mettendo a disposizione delle organizzazioni di terzo settore anche un finanziamento quantificabile complessivamente in 2,3 milioni di euro su scala nazionale.



La parrocchia si avvarrà di alcuni partner che contribuiranno alla realizzazione delle finalità previste dal bando e che parteciperanno alle attività ludico-sportive che verranno proposte.

Immediata è arrivata la proposta, come detto, di padre Bellante che, prefiggendosi quale obiettivo quello di riuscire nella "creazione di un centro di aggregazione polifunzionale da destinate alla pratica ludico-sportiva" indirizzata in modo particolare a quei giovani a rischio di esclusione sociale, ha richiesto al Comune il ruolo di partner del progetto. La conseguente risposta positiva, su proposta del sindaco, ha dato immediata esecuzione al provvedimento.