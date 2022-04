Volley donne, va alla New. Gi.Ca. il derby con la Primula

Il match era valevole per il campionato di Prima Divisione. I ragazzi, invece, sconfitti al tie-break contro l’Hobby Volley

MONREALE, 25 aprile – Va alla New Ci.Ca. Sport il derby pallavolistico monrealese con la Primula, valevole per il campionato di Prima Divisione nel quale le ragazze allenate da coach Pippo Mirto sono riuscite ad imporsi per 3-0.

Come tutti i derby, la partita era molto sentita da entrambe le società. Alla fine la squadra del presidente Carlo Giannetto forse è riuscita a metterci più determinazione, giocando meglio soprattutto i punti importanti del match

Dopo un primo set molto combattuto terminato 25-18, la sapiente motivazione apportata da mister Pippo Mirto che richiesto due time-out nei momenti topici, ha riportato alla determinazione e la giusta aggressività le ragazze che poi in volata hanno vinto il secondo parziale per 25-14 ed il terzo 25-12.

Discorso diverso, invece, in campo maschile, dove i ragazzi di mister Renato Corpora hanno lottato strenuamente fino alla fine, ma purtroppo sono usciti sconfitti al tie-break dal match che li vedeva opposti all’Hobby Volley. Questi i parziali: (22-25, 35-33, 18-25, 25-17, 10-15). La partita è stata, come si dice in questi casi, al cardiopalma, tiratissima, giocata punto a punto. Alla fine però la New Gica ha dovuto incassare la sconfitta che, comunque non ne ridimensiona le ambizioni. La battuta d’arresto della New Gica, comunque, consente all’Hobby Volley di agguantare in classifica proprio i monrealesi.