Volley donne, buona la prima dei playoff per la New Gi.Ca. Monreale

Netta vittoria delle ragazze allenate da Pippo Mirto sull’Hora Volley Piana degli Albanesi

MONREALE, 5 giugno – Comincia col passo giusto l’avventura della News Gi.Ca. Volley nei playoff promozione della Prima Divisione femminile, che regalano un posto nel campionato di Serie D. Le ragazze di Pippo Mirto superano agevolmente il primo ostacolo costituto dall’Hora Volley di Piana degli Albanesi con un perentorio 3-0 (25-14, 27-25, 25-21).

Buona la prima, quindi per la Asd New Gica Monreale che disputerà la poule promozione nel girone “Beta” dove quattro squadre si contenderanno l’accesso alle semifinali per la conquista della promozione in serie D. Il girone, oltre che da Gi.Ca. e Hora Volley è composto da Kunos Cinisi e Tecnocasa volley di Palermo.

I parziali parlano chiaro nell’indicare quanto sofferta sia stata la prestazione a causa anche del caldo soffocante che si respirava in palestra. Il primo set è stato vinto in scioltezza, ma nel secondo e nel terzo le ragazza della GICA hanno dovuto mettere sul campo tutta la loro esperienza.

L’Hora Volley ancora una volta si è dimostrata squadra equilibrata in tutti i reparti: aggressiva ,vogliosa di fare tenace e combattiva.

Parte bene quindi la Gi.Ga e si prepara ad affrontare la compagine della Kuhos con tanta voglia di uscire dal palazzetto di Cinisi con un risultato positivo. Questa partita sarà la cartina di tornasole sui meriti di quanto le ragazze del presidente Carlo Giannetto hanno fatto durante la precedente fase . “Questa partita sarà in fin dei conti uno spareggio – aggiunge quest’ultimo – La gara si disputerà giovedi a Cinisi nella speranza che il caldo dia una tregua. Per aggiudicarsi un posto in semifinale. Sono fiducioso che le mie ragazze spenderanno tutte le energie che hanno in corpo per raggiungere l’obbiettivo”.