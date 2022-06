Domenica si corre l’8ª edizione del ''Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale''

Le strade interessate dal percorso verranno chiuse al traffico dalle 8,30 alle ore 10,30

MONREALE, 14 giugno – Iscrizioni ancora aperte per l’ottava edizione del “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale” in programma domenica 19 giugno nella cittadina normanna.

La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale, guidata dal presidente Nino Lo Iacono, con il patrocinio del Comune di Monreale, oltre ad essere valida come nona prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, assegnerà i titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri.

Nel frattempo fervono i preparativi, per una delle gare più affascinanti e meglio organizzate del panorama podistico regionale. Tutti gli atleti iscritti riceveranno la maglia tecnica della manifestazione; ricchi e di qualità anche i premi: oggi vi presentiamo i piatti in ceramica, realizzati artigianalmente, che andranno ai primi tre di categoria.

Percorso:

La gara, per un totale di 10 chilometri, si sviluppa su mezzo giro di 650 metri e cinque giri da 1,870 chilometri in un circuito cittadino, che interesserà piazza Guglielmo (partenza e arrivo), piazza Vittorio Emanuele, via Roma, Salita Sant’Antonio, via Veneziano( via Miceli solo nel mezzo giro iniziale), via Venero, via Zeta, via della Repubblica, via De Gasperi, via Kennedy, via Archimede, via Novelli, via Roma, Piazzetta Vaglica, via Santa Maria Nuova, via Chiesa Agonizzanti, via Dante.

Ritrovo:

Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 in piazza Guglielmo a Monreale dove avverrà la partenza e l’arrivo. Il “via” sarà dato alle 9. I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione, domenica 19 giugno dalle 7 alle 8:45, presso lo stand/segreteria della Marathon Monreale in piazza Guglielmo.

Le iscrizioni si chiudono domani a mezzanotte:

Le iscrizioni, insieme con copia del bonifico effettuato, a nome del presidente della Società o da un dirigente da lui delegato, dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo sicilia@mysdam.it entro le ore 24.00 di domani, mercoledì 15 giugno e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera (Fidal, Runcard, Runcard Eps), tempo di accreditamento conseguito nel periodo 2020-2021 o nella stagione in corso nella distanza di 10Km. Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, Intestato a: ASD MARATHON MONREALE – IBAN: IT 26 H 02008 43450 000101203808 Unicredit SpA

Causale: ISCRIZIONE10 KM10 “ Per le vie di Monreale” – Codice Società – numero iscritti

La quota di partecipazione alla manifestazione è di 10 euro.

(fonte: Siciliarunning)