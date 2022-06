Domani si corre il ''Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale''

La manifestazione tocca il record di partecipanti. Le strade interessate dal percorso resteranno chiuse al traffico dalle 8,30 alle 10,45

MONREALE, 18 giugno – Sono 412 (325 uomini e 87) donne, gli iscritti all’ottava edizione del “Trofeo Città di Monreale – Per le vie di Monreale” in programma domani nella cittadina normanna alle porte di Palermo.

La manifestazione, organizzata dal Marathon Monreale con il patrocinio del Comune di Monreale, oltre ad essere valida come nona prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada, assegnerà i titoli regionali a squadre Master sulla distanza dei 10 chilometri.

Tutti i numeri della manifestazione (fonte mysdam): la categoria più numerosa al via è la SM50 con 73 atleti; a seguire la SM55 con 56 e la SM45 con 55. Al femminile la categoria più partecipata è la SF45 con 24 atlete, segue la SF50 con 19 e la SF55 con 15. I più giovani in gara sono Francesco Nucera (21 anni) e Giulia Liotta (22 anni). I meno giovani sono Maria Clara Minagra e Antonino Macaluso (classe 1933). In gara anche un altro over 85 si tratta del netino Sebastiano Caldarella. Tre gli over 80. Saranno invece 35 gli atleti inseriti in prima griglia; favoriti su tutti Nucera tra gli uomini e La Monica (con in seconda battuta la Bilello) tra le donne

Saranno invece 58 le società presenti a Monreale (in palio ricordiamo il titolo di squadra, maschile e femminile, campione regionale master sulla distanza de 10 km): la più numerosa è la Trinacria Palermo con 45 atleti iscritti, segue la società organizzatrice il Marathon Monreale con 42 atleti, Sicilia Running Team (35), Universitas Palermo (29), Palermo Running (23), Amatori Palermo (22), Polisportiva Pegaso Athletic (20), Club Atletica Partinico (19), Atletica Virtus Acireale (16), Marathon Caltanissetta (12), Polisportiva Team Ingargiola e Sportamatori Partinico 9, via via le altre.

Percorso:

La gara, per un totale di km 10, si sviluppa su mezzo giro di 650 metri e cinque giri da km 1,870 in un circuito cittadino, che interesserà piazza Guglielmo (partenza e arrivo), piazza Vittorio Emanuele, via Roma, Salita Sant’Antonio, via Veneziano( via Miceli solo nel mezzo giro iniziale), via Venero, via Zeta, via della Repubblica, via De Gasperi, via Kennedy, via Archimede, via Novelli, via Roma, Piazzetta Vaglica, via Santa Maria Nuova, via Chiesa Agonizzanti, via Dante.

Ritrovo:

Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 in piazza Guglielmo a Monreale dove avverrà la partenza e l’arrivo. Il “via” sarà dato alle ore 9. I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione, domenica 19 giugno dalle ore 7 alle 8:45, presso lo stand/segreteria della Marathon Monreale in piazza Guglielmo.

(fonte: Siciliarunning)