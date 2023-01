Volley, la sosta natalizia non fa bene alla New Gica: per ragazze e ragazzi arrivano due sconfitte

In casa maschile si dimette il tecnico Renato Corpora

MARSALA, 15 gennaio – La sosta natalizia si rivela dannosa per la New Gica, che subisce una doppia sconfitta: sia a livello femminile, che maschile, subita dalle due formazioni monrealesi che militano in Serie D.

Per le ragazze arriva la prima sconfitta ad opera Sigel Marsala che conduceva la classifica. La battuta d’arresto rispecchia la distrazione dovuta una squadra sprecona e poco determinata, forse figlia della distrazione dovuta alla lunga assenza dai campi e dalle competizioni.

Sembra che le ragazze di Mister Vicari siano entrate in campo con lo spirito natalizio che ha determinato la non positiva conclusione del primo set dopo averlo condotto con un buon margine di vantaggio. I rimanenti set sono stati giocati con prestazioni alternate dove si sono riviste a tratti determinazione e voglia di vincere infatti si sono conclusi con i punteggi di 25-23, 25-19, 13-25, 23-25, 15-10.

A parziale giustificazione, la presenza nelle file della Sigel di atlete che hanno avuto dei trascorsi in A2 che hanno messo in campo esperienza, bravura e tecnica. Di positivo per la New Gica l’avere a tratti giocato con un tasso tecnico pari a quello della Sigel. “Temevo questa prima gara dopo un lungo stop dovuto alle vacanze Natalizie – afferma il presidente Carlo Giannetto – I miei timori dettati dalla mia lunga esperienza sui campi si sono verificati. Mi auguro che questa sconfitta sia considerata da parte delle nostre atlete come un incidente di percorso e dopo averla archiviata, si pensi alla partita di oggi contro il Bagheria che si presenta agguerrita per i trascorsi dell’anno precedente.

Mentre la squadra maschile subisce una battuta d’arresto inaspettata nella gara contro Sportisola persa per 3-2 con i punteggi di 23—25, 5—25, 25—23, 25—17, 15—7 .

Su questa prestazione ci sono delle considerazioni da fare : la sconfitta sarà stata causata da poca concentrazione per i set acquisiti con facilità o ad un gioco di squadra che è venuto a mancare ? O forse si sono tirati i remi in barca dopo il set vinto 5—25 al cui seguito gli atleti hanno perso concentrazione ,grinta e voglia di giocare?

Questa gara a seguito della pessima prestazione ha portato degli strascichi: infatti dopo un animato confronto tra l’allenatore Renato Corpora e gli atleti, si è arrivati alle irrevocabili dimissioni del tecnico

La conduzione tecnica per queste altre cinque partite che restano è stata affidata a Mister Vicari nella speranza di mantenere una posizione in classifica che permetta alla New Gica di disputare i play off.

“La società – come afferma una nota – per voce del presidente e di tutto lo staff dirigenziale, porge un sentito ringraziamento all’allenatore Renato Corpora per il lavoro svolto augurandogli le più grandi soddisfazioni personali e professionali e contemporaneamente augura all’allenatore Armando Vicari un buon e proficuo lavoro”.