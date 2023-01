Volley, doppietta per la New Gica Monreale: vincono sia gli uomini, che le donne

Le ragazze si impongono contro la Kunos Cinisi, i ragazzi superano il Castelvetrano

MONREALE, 29 gennaio – Con una brillante prestazione la Asd New Gica Monreale femminile si afferma col punteggio di 3-0 sulla Asd Kunos Cinisi al termine di una partita, valevole per il campionato di Serie D, nella quale si è rivisto quello spirito che sembrava essere stato smarrito.

La squadra monrealese, infatti, proveniva da due sconfitte che l'avevano portata ad abbandonare il posto di alta classifica che occupava. Questa vittoria, invece, colloca la Gica al secondo posto a due punti dalla prima.

,La formazione gialloblu, dopo un periodo di appannamento, dovuto forse alla conseguenza di una prolungata sosta natalizia o ad un atteggiamento mentale di presunzione e rilassatezza, ritrova improvvisamente tutta la brillantezza di idee, di gioco, di grinta, di attenzione, di determinazione che devono essere proprie di una compagine che aspira ad ottenere il massimo di una globale competizione.

La gara inizia e la Gica dimostra d’avere ritrovato tutte le caratteristiche migliori, spinta da un tifo da stadio del numerosissimo pubblico presente nella palestra della scuola di Pioppo e macina attacchi su attacchi, battute, difese efficaci, aggiudicandosi il set per 25--19.

Il secondo set sulla falsariga del precedente vede il Kunos, indeciso ed efficacemente bloccato nelle sue azioni di attacco con le quali la Gica ha murato, difeso, battuto e attaccato con azioni che sembrava non avere più in questo periodo. Il set la squadra monrealese se lo aggiudica per 25—14.

Senza storie il terzo set e partita che la Gicasi aggiudica con il punteggio di 25--13.

“Io e tutto lo staff della Gica – dice il presidente Carlo Giannetto – siamo molto contenti per questa prestazione superba a dimostrazione che ci può essere un periodo di appannamento ma la partita di oggi dimostra che le ragazze hanno assimilato il lavoro certosino dell'allenatore Armando Vicari a cui vanno le congratulazioni di tutto lo staff. Archiviata questa gara, però, si pensa già alla prossima contro una squadra molto accreditata. Sono molto fiducioso sul prosieguo del campionato da protagoniste.

La dimostrazione di ciò che io ho sostenuto nella mia militanza cinquantennale nei campi che l'imposizione del proprio gioco è già mezza vittoria perchè costringe gli avversari all'adattamento e non è facile contrastare l'imprevedibilità del proprio gioco”.

Grande prestazione anche della squadra maschile, frattanto, sempre fra le mura della scuola Margherita di Navarra contro una compagine, la Sy Volley Castelvetrano (Serie D), che ha dato filo da torcere ai ragazzi della Gica che proveniva da una incredibile sconfitta contro il Sportisola.

Efficace è stato l'intervento del nuovo allenatore Armando Vicari a cui è stato affidato il compito di proseguire l'operato del precedente coach Renato Corpora dimissionario per incompatibilità con il resto della squadra.

La squadra, anche se è sottoposta da solo una settimana alla sapiente esperienza e metodologia di allenamento, sembra averne acquisito tutte le idee di condizionamento fisico. Mentale e di gioco Imposte dal nuovo mister.

La gara non si presentava affatto facile, sia per le condizioni, sia per la validità della squadra avversaria e anche dovuta a due nuovi innesti nell'organico della Gica, Francesco Li Castri e Giuseppe Grotte che in corso d'opera hanno dato quella tranquillità che è stata determinante per lo sviluppo del gioco.

La Sy Volley, squadra tosta e mai doma, ha richiesto tutte le qualità morali e tecniche che una compagine vincente deve avere. I parziali della gara sono stati: 25--20 2 5 - 1 3 - 2 5 - 2 2