Volley, prosegue bene la stagione della New Gica Monreale

Ambizioni confermate per le ragazze, i ragazzi centrano in anticipo l’obiettivo playoff

MONREALE, 19 febbraio – La squadra della New Gica Monreale che partecipa al campionato di Serie D femminile di volley chiude al terzo posto il girone d’andata e vede da vicino i playoff. Tappa importante sarà la partita contro il Volley Sciacca che si giocherà oggi pomeriggio a Pioppo, dopo la bella vittoria ottenuta contro la Deamauro Panormus.

“Ancora il campionato è lungo – afferma il presidente Carlo Giannetto – Predico sempre il fatto che per portare un progetto al compimento ci vogliono costanza d’impegno, sacrifici sia mentali che fisici, ci vuole una costanza costruttiva negli allenamenti, in modo da mantenere una certa forma che porti a sbagliare di meno e il lavoro alla lunga paga. Ho fiducia in questo organico e spero che alla fine del campionato sia felice .

Storia diversa si verifica con la squadra della Serie D maschile. Sabato scorso a Pace del Mela contro la squadra locale, ha sfiorato il colpaccio giocando alla pari contro un organico che annovera diversi giocatori di categoria superiore e guida imbattuta la classifica. I parziali parlano chiaro: 31-33, 23-25, 25-20, 25-19, 15-8.

Esaminando la gara si nota come i primi due set siano stati portati a termine con attenzione e con la massima concentrazione, sbagliando poco e niente. Dal terzo set si sono verificati errori che dire banali è poco. Basta dire che gli errori eclatanti si sono verificati in battuta che è il momento di massima concentrazione per un atleta di pallavolo, perché questo fondamentale, è il primo colpo di attacco e non se ne possono sbagliare una dozzina per ogni set.

Il punticino conquistato a Pace Del Mela permette alla GiCa di accedere ai playoff con una giornata d’anticipo e di partecipare a questo ulteriore campionato con l’intreccio delle altre quattro dell’altro girone.

Sono soddisfatto - dice ancora Giannetto – assieme ai vari componenti della società di come si stia sviluppando questa stagione agonistica, ma ancora la strada è tortuosa e piena di insidie.Siamo in corsa verso traguardi insperati all’inizio della stagione. Mi auguro ma io ne sono certo che le compagini della New Gica, ce la metteranno tutta per ottenere traguardi di prestigio per portare in alto le loro quotazioni personali e contemporaneamente il nome della società”.