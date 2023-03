Volley donne: Serie D. Il derby va alla New Gica

Le ragazze di Vicari si impongono per 3-0 sulla Primula nella stracittadina

MONREALE, 23 marzo – Va alla New Gica e con il punteggio netto di 3-0, il derby cittadino sulla Primula, valevole per il campionato di Serie D di volley femminile, che si è disputato domenica scorsa nella palestra della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo.

Le ragazze di Armando Vicari hanno messo in mostra una grande prova fatta di bel gioco e ottimi fondamentali: battuta, ricezione, muro, difesa, attacco, frangente, quest'ultimo, nel quale le prime linee si sono dimostrate determinate, aggressive e spesso frutto di “cattiveria” sportiva

La Primula non è riuscita a contrastare le efficaci azioni della Gica che ha condotto dall’inizio il gioco. La gara inizialmente è stata seguita da pubblico numeroso con interesse ed entusiasmo. Alla fine il punteggio diceva 25-12, 25-13, 25-12.

"

Ho cercato di far capire alle ragazze che si è vinta solo una battaglia ma non si è vinta la guerra – dice soddisfatto a fine gara il presidente Carlo Giannetto – ci aspettano infatti delle gare contro squadre temibili che ci seguono ad un punto o due o che seguiamo ad uno o due punti in classifica. Ho pregato loro di archiviare questa partita e da subito concentrarsi sulle gare successive determinanti per l’accesso ai play-off considerato che i posti in classifica per accedervi sono secondo e terzo, quindi considerata la mia premessa non possiamo dormire sonni tranquilli.

Ci saranno ancora gare che richiederanno la massima concentrazione, attenzione, determinazione, condizione fisica e mentale, cosa che, vista la lunghezza del campionato, non è facile mantenere.

Sono soddisfatto per l’andamento delle categorie inferiori : terza Divisione che per avere un organico di poca esperienza perché molte hanno non più di tre mesi di allenamento si sono ben comportate nelle gare disputate.

Sono soddisfatto per la nostra Under 15 maschile che hanno dato del filo da torcere a compagini che presentavano organici di uno o due anni superiori.

Inizia questa settimana il campionato under tredici femminile con un organico che di giorno in giorno si incrementa con nuove atlete interessanti dal pinto di vista fisico ma che comunque devono fare esperienza”.

Si conclude, frattanto, il campionato di Serie D maschile con la squadra della New Gica che è uscita sconfitta nelle due gare dei play off ad opera del Gela che è una diretta e accreditata pretendente al titolo di serie C.

“Devo ringraziare i ragazzi – aggiunge Giannetto – per il grande senso del dovere ,di responsabilità, rispetto per i propri compagni e per l’attaccamento ai colori della New Gica che fin da ora sta sondando il terreno per costruire un organico competitivo in grado di partecipare al campionato del prossimo anno da protagonista”.