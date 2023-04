Volley donne, la Gica vince con il Guarnotta: adesso testa al Marsala

Appuntamento domani a Pioppo alle ore 17

MONREALE, 1 aprile – Pur giocando una partita svogliata e a tratti priva di grinta e nonostante i moltissimi errori, la New Gica di Monreale si aggiudica la gara contro la giovane compagine della Guarnotta Volley nelle cui file militano diverse atlete che lasciano presumere un futuro da protagoniste nei campi di pallavolo palermitani, regionali e nazionali.

La compagine monrealese. comunque alternando errori banali ad azioni efficaci, la spunta con il punteggio di 3—0 (18—25, 22—25, 10—25), incamerando i tre punti che la proiettano al secondo posto in classifica.

Saranno adesso tutte finali le gare da disputare fino alla fine del campionato nelle quali la Gica si giocherà il senso dei sacrifici fin qui fatti, sia delle atlete ,della società e dell’allenatore. Domani arriva la pallavolo che conta, in cui non esiste prova di appello e conta solo la vittoria.

Domani, infatti, da calendario si disputerà lo scontro al vertice con la capolista Sigel Seap di Marsala a cui nella gara di andata la Gica, per la prima volta, ha sottratto un punto, perdendo immeritatamente al quinto set. Contro la formazione lilibetana la New Gica si giocherà prestigio, speranza di approdare ai play off, tutto un campionato.

Ci vorrà la migliore Gica in grado di sciorinare perfetti fondamentali per contrastare e contrattaccare la squadra marsalese nelle cui file militano atlete con esperienze in campionati di categorie superiori.

“Mi auguro di arrivare con l’organico completo e nella forma migliore – dice il presidente, Carlo Giannetto – . Il sostegno del pubblico sarà determinante per spronare le nostre atlete. Per cui invito tutti gli innamorati di questo sport e che amano la pallavolo ad affluire nella palestra della scuola Margherita di Navarra di Pioppo con fischio d’inizio della gara fissato per le ore 17”.