Volley donne: New Gica stratosferica, la capolista Sigel si inchina

Grande prestazione delle monrealesi che liquidano le marsalesi con un secco 3-0

MONREALE, 4 aprile – Con uan prova maiuscola, davanti ad un pubblico numeroso ed appassionato la New Gica Monreale, batte la capolista Sigel Seap Marsala e si aggiudica lo scontro al vertice della classifica.

3-0 il punteggio finale a favore della squadra del presidente Carlo Giannetto (25-16, 25-19, 25-11), che così sono riuscite a riscattare la sconfitta di misure rimediata all'andata. La gara, come da calendario metteva a confronto la Gica, seconda in classifica del campionato di serie D girone A e la squadra marsalese prima in classifica.

Le ragazze della Gica, memori della gara di andata persa per 3-2, sapevano che il match si presentava pieno di insidie per il contenuto tecnico proprio del sestetto marsalese nelle cui file militano atlete con esperienze in campionati di categoria superiore ed hanno lavorato sodo per mettere benzina nel motore ed esprimersi al meglio, considerato che dovevamo difendere il secondo posto. L'obiettivo inoltre era quello di cercare di assottigliare lo svantaggio di cinque punti dalla Sigel nella speranza di un passo falso della stessa e raggiungere la vetta.

Fin dalle prime battute si sono viste delle azioni fluide e piene di contenuti tecnici importanti facendo presagire un proseguo favorevole alla Gica che ha preso il sopravvento lasciando ben poco alle atlete marsalesi e a niente sono sortiti i continui cambi da parte dell’allenatore che aveva a disposizione una panchina lunga e di qualità.

Stessa prestazione si è verificata nel 2° e 3° set nei quali è stata annientata la resistenza della Sigel. Le azioni più efficaci e che hanno messo in difficoltà le marsalesi sono state quelle al servizio che non hanno permesso una ricezione ottimale . Grande esultanza sia delle ragazze, che del pubblico alla fine della partita.

"Devo fare i complimenti alle mie ragazze – ha detto a fine partita il presidente Giannetto – all’allenatore, al pubblico di casa e quello al seguito della squadra marsalese per un tifo che non è mai sfociato nel volgare. Domani parlerò con le ragazze e dirò loro di di non adagiarsi sull’entusiasmo, ma di restare concentrate perche ancora non abbiamo vinto niente e ci aspettano altre insidiose gare con squadre che ci seguono da vicino a uno o due punti”.