Volley donne, la New Gica non sbaglia: vince con Bagheria e vola in serie C

A Pioppo finisce 3-0. È festa sugli spalti per una meritata promozione

MONREALE, 21 maggio – E’ stato un ace, preciso e velenoso, del capitano Debora Intravaia sul 24-23 del secondo set, a far esplodere la palestra della Margherita di Navarra di Pioppo piena come un uovo e a portare la New Gica Monreale in serie C.

È stato quello il momento culminante della partita, contro il Volley Bagheria, piena di significati e densa di aspettative, che la formazione gialloblu presieduta da Carlo Giannetto e guidata da Armando Vicari ha dominato dall’inizio alla fine, chiudendola strameritatamente sul punteggio rotondo di 3-0.

La squadra monrealese doveva mettere in cassaforte almeno due set per avere la matematica certezza della promozione, dopo aver vinto la gara d’andata in casa delle bagheresi col punteggio di 3-1 nella finale playoff del campionato di serie D. Occorreva, pertanto, mantenere sangue freddo e non farsi prendere dalla frenesia di voler chiudere a tutti i costi. Operazione perfettamente riuscita per le gialloblu, che hanno giocato una gara di grande maturità tecnica e soprattutto tattica. Le monrealesi si sono lasciate preferire per tutto il corso del match in tutti i fondamentali, soprattutto in ricezione, particolare che ha messo la palleggiatrice Simona Di Bella nelle condizioni migliori per costruire il gioco delle compagne, chiamandole in causa sapientemente, non gravandole di eccessive pressioni.

Il Bagheria non ha potuto far altri che inchinarsi, seppur con l’onore delle armi, opponendo una resistenza che è stata strenua soltanto nel secondo set, quando le due squadre se le sono date (sportivamente) di santa ragione ed hanno viaggiato a braccetto, punto a punto, fino al 23-23. È stato proprio lì che le monrealesi hanno messo la freccia, quando il capitano Intravaia è salita in cattedra fino all’ace conclusivo, descritto in apertura.

Il primo set, invece, aveva visto la Gica partire lanciata e accumulare fin da subito un vantaggio costante, che alla fine si è rivelato decisivo, fino al 25-18 conclusivo. Nel secondo parziale, come detto, si è assistito ad uno stillicidio di emozioni, soprattutto perché Gica e Bagheria hanno raschiato il fondo del barile del loro potenziale tecnico ed atletico, che ha entusiasmato tutti.

Poco da dire riguardo la terzo set: col risultato già acquisito e con la Gica già matematicamente in serie C, il match si è praticamente sgonfiato dai suoi significati principali. Si è giocato solo per onor di firma e sono state ancora una volta le ragazze di Vicari a prevalere col punteggio di 25-18, per il 3-0 finale.

Da sottolineare la bellissima presenza di un pubblico numeroso ed instancabile che ha sostenuto le monrealesi dalla prima all’ultima palla, con trombe, vuvuzelas e tamburi. Così come si conviene per una sfida di così grande importanza.

Ultima citazione per Carlo Giannetto, presidente del club gialloblu e colonna vivente della pallavolo monrealese. Da qualche anno ha lasciato la panchina per prendere in mano la guida della società. Questa promozione è un traguardo che è il coronamento di una lunga e prestigiosa carriera tutta dedicata al volley monrealese, ormai da diversi decenni. Il plauso che gli si deve è obbligatorio, ma soprattutto sentito.

Da domani la società si metterà al lavoro per puntellare l’organico per affrontare il difficile campionato nazionale della serie C, con un roster di livello per portare ancora in alto il nome della città di Monreale in giro per la Sicilia.