Dieci atleti della Marathon Monreale hanno partecipato oggi alla maratona di Valencia

In terra iberica hanno rappresentato la città di Monreale

VALENCIA (SPA), 3 dicembre – Oggi ben dieci atleti della Marathon Monreale hanno partecipato alla famosissima maratona internazionale di Valencia, città della Spagna, che si affaccia sul Mediterraneo.

La prova si è svolta nel velocissimo percorso della bellissima cittadina iberica, gremita da un numerosissimo pubblico che per ben 42,195 km non ha fatto mancare un calorosissimo tifo per tutti i partecipanti rendendo la manifestazione una giornata di festa.

Fra i dieci atleti monrealesi ha fatto registrare il suo nuovo personal best con il tempo di 2h54’ Gianni Nicolosi, seguito dal suo compagno di squadra alla sua prima maratona, Angelo D’Armetta, che chiude con il gran bel tempo di 2h56’ A seguire Piero Messina, Silvio Termini, Andrea Rizzo, Gioacchino Di Verde, Ninni Leone, Enrico Conti, Gery Sorrentino, Antonino Vassallo. Con l’occasione il presidente della Marathon Monreale, Nino Lo Iacono fa sapere che la società da lui rappresentata sta organizzando due importanti manifestazioni: la prima si svolgerà il 7 aprile 2024 e sarà “Sport e natura” gara di 21 km di trail che si correrà a Casaboli, la seconda a Monreale il 16 giugno 2024 gara cittadina di 10 chilometri.